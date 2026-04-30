OKX, BlackRock, dan Standard Chartered Luncurkan Terobosan Jaminan RWA Ter-tokenisasi

jpnn.com, JAKARTA - Platform perdagangan aset kripto global, OKX, mengumumkan kolaborasi strategis bersama raksasa manajemen aset BlackRock dan bank internasional Standard Chartered.

Kemitraan ini menghadirkan kerangka kerja utilitas baru bagi aset dunia nyata ter-tokenisasi (Real-World Assets atau RWA) dalam infrastruktur pasar global.

Melalui kerangka kerja ini, klien VIP dan institusional OKX dapat menggunakan BUIDL (dana surat utang jangka pendek AS ter-tokenisasi milik BlackRock) sebagai jaminan untuk melakukan perdagangan di platform OKX.

Keunggulan utamanya adalah aset jaminan tersebut tetap tersimpan secara aman di kustodian off-exchange milik Standard Chartered yang teregulasi.

"Kolaborasi ini menyoroti potensi tokenisasi RWA dalam skala besar. Dengan memungkinkan institusi menggunakan BUIDL sebagai jaminan on-chain, kami meningkatkan efisiensi modal sekaligus menunjukkan operasi mulus instrumen keuangan tradisional di pasar digital," ujar Global Managing Partner OKX Haider Rafique.

Senada dengan hal tersebut, Global Head of Market Development di BlackRock Samara Cohen menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk membawa efisiensi blockchain ke pasar tradisional.

“BUIDL dirancang untuk menghadirkan manfaat tokenisasi pada eksposur terhadap surat utang jangka pendek, sehingga investor yang memenuhi syarat dapat memperoleh imbal hasil dolar AS melalui rel blockchain. Kerangka kerja bersama OKX dan Standard Chartered ini memungkinkan investor yang memenuhi syarat untuk membuka peluang baru dalam memanfaatkan jaminannya,” ujar Samara.

Dari sisi keamanan dan regulasi, Standard Chartered berperan memastikan perlindungan aset klien tetap berada pada standar tertinggi. Margaret Harwood-Jones, Global Head of Financing and Securities Services di Standard Chartered, menyatakan komitmen bank dalam mendukung ekosistem ini.