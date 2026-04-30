Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Crypto - Blockchain

OKX, BlackRock, dan Standard Chartered Luncurkan Terobosan Jaminan RWA Ter-tokenisasi

Kamis, 30 April 2026 – 19:02 WIB
OKX, BlackRock, dan Standard Chartered Luncurkan Terobosan Jaminan RWA Ter-tokenisasi - JPNN.COM
Perusahaan fintech global OKX resmi mengumumkan peluncuran kerangka kerja bersama dengan BlackRock dan Standard Chartered untuk mengintegrasikan dana surat utang jangka pendek AS ter-tokenisasi, BUIDL, ke dalam alur kerja jaminan (collateral). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Platform perdagangan aset kripto global, OKX, mengumumkan kolaborasi strategis bersama raksasa manajemen aset BlackRock dan bank internasional Standard Chartered.

Kemitraan ini menghadirkan kerangka kerja utilitas baru bagi aset dunia nyata ter-tokenisasi (Real-World Assets atau RWA) dalam infrastruktur pasar global.

Melalui kerangka kerja ini, klien VIP dan institusional OKX dapat menggunakan BUIDL (dana surat utang jangka pendek AS ter-tokenisasi milik BlackRock) sebagai jaminan untuk melakukan perdagangan di platform OKX.

Baca Juga:

Keunggulan utamanya adalah aset jaminan tersebut tetap tersimpan secara aman di kustodian off-exchange milik Standard Chartered yang teregulasi.

"Kolaborasi ini menyoroti potensi tokenisasi RWA dalam skala besar. Dengan memungkinkan institusi menggunakan BUIDL sebagai jaminan on-chain, kami meningkatkan efisiensi modal sekaligus menunjukkan operasi mulus instrumen keuangan tradisional di pasar digital," ujar Global Managing Partner OKX Haider Rafique.

Senada dengan hal tersebut, Global Head of Market Development di BlackRock Samara Cohen menjelaskan bahwa inovasi ini bertujuan untuk membawa efisiensi blockchain ke pasar tradisional.

Baca Juga:

“BUIDL dirancang untuk menghadirkan manfaat tokenisasi pada eksposur terhadap surat utang jangka pendek, sehingga investor yang memenuhi syarat dapat memperoleh imbal hasil dolar AS melalui rel blockchain. Kerangka kerja bersama OKX dan Standard Chartered ini memungkinkan investor yang memenuhi syarat untuk membuka peluang baru dalam memanfaatkan jaminannya,” ujar Samara.

Dari sisi keamanan dan regulasi, Standard Chartered berperan memastikan perlindungan aset klien tetap berada pada standar tertinggi. Margaret Harwood-Jones, Global Head of Financing and Securities Services di Standard Chartered, menyatakan komitmen bank dalam mendukung ekosistem ini.

Platform perdagangan aset kripto global, OKX, mengumumkan kolaborasi strategis bersama raksasa manajemen aset BlackRock & bank internasional Standard Chartered.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kripto  Bursa Kripto  Bursa Kripto OKX  Perdagangan Global OKX 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp