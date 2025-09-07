Olah TKP Kecelakaan Mahasiswa Unnes Iko Juliant, Ini Penjelasan Polisi

Minggu, 07 September 2025 – 10:16 WIB

jpnn.com, SEMARANG - Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Iko Juliant Junior.

Olah TKP digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang di Jalan Veteran, Kota Semarang, Sabtu.

Petugas gabungan Traffic Accident Analysis (TAA) Direktorat Lalu Lintas dan Bidang Laboratorium Forensik (Labfor) turut dilibatkan.

Dua sepeda motor yang terlibat dalam peristiwa nahas tersebut juga dihadirkan saat olah TKP.

Honda Supra bernomor polisi H 6038 JX ditumpangi korban dan rekannya, I bertabrakan dengan Honda Vario H 2331 DP yang dikendarai V dan A.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan olah TKP tersebut juga dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai peristiwa yang sempat menimbulkan berbagai dugaan.

"Polri berkomitmen melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan," katanya.

Kombes Artanto menjelaskan olah TKP tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kejadian itu murni kecelakaan lalu lintas dan bukan karena penyebab lain.