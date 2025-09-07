Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Olah TKP Kecelakaan Mahasiswa Unnes Iko Juliant, Ini Penjelasan Polisi

Minggu, 07 September 2025 – 10:16 WIB
Olah TKP Kecelakaan Mahasiswa Unnes Iko Juliant, Ini Penjelasan Polisi - JPNN.COM
Polisi melakukan olah TKP kecelakaan yang diduga menewaskan mahasiwa Unnes Iko Juliant Junior di Jalan Veteran, Kota Semarang, Sabtu (6/9/2025). (ANTARA/HO-Polda Jateng)

jpnn.com, SEMARANG - Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Iko Juliant Junior.

Olah TKP digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang di Jalan Veteran, Kota Semarang, Sabtu.

Petugas gabungan Traffic Accident Analysis (TAA) Direktorat Lalu Lintas dan Bidang Laboratorium Forensik (Labfor) turut dilibatkan.

Baca Juga:

Dua sepeda motor yang terlibat dalam peristiwa nahas tersebut juga dihadirkan saat olah TKP.

Honda Supra bernomor polisi H 6038 JX ditumpangi korban dan rekannya, I bertabrakan dengan Honda Vario H 2331 DP yang dikendarai V dan A.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto mengatakan olah TKP tersebut juga dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai peristiwa yang sempat menimbulkan berbagai dugaan.

Baca Juga:

"Polri berkomitmen melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan," katanya.

Kombes Artanto menjelaskan olah TKP tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kejadian itu murni kecelakaan lalu lintas dan bukan karena penyebab lain.

Polisi melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Unnes Iko Juliant Junior.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iko Juliant Junior  Unnes  mahasiswa unnes  polda jawa tengah 
BERITA IKO JULIANT JUNIOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp