Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Olaharaga Ringan Bantu Imun Tubuh Bangkit saat Pancaroba

Sabtu, 06 Desember 2025 – 18:57 WIB
Olaharaga Ringan Bantu Imun Tubuh Bangkit saat Pancaroba - JPNN.COM
BMKG menyebutkan pancaroba kini sulit diprediksi dan durasinya tak menentu sehingga batas musim kemarau dan musim hujan pun tidak pasti. Foto: dok Bintang Toejoe

jpnn.com, JAKARTA - BMKG menyebutkan pancaroba kini sulit diprediksi dan durasinya tak menentu sehingga batas musim kemarau dan musim hujan pun tidak pasti. Dengan begitu, masyarakat semakin diimbau untuk lebih siap hadapi musim peralihan atau pancaroba.

Intensitas tinggi dan durasi pancaroba yang lama bisa berpotensi mengganggu sistem imun tubuh, tentunya juga berpotensi mengganggu rencana mengisi musim libur sekolah Desember 2025 ini. 

Head Of Business Upper Respiratory & Women Health - Public aRelations, PT Bintang Toedjoe Andry Mahyudi mengatakan turut merasakan perbedaan ini. 

Baca Juga:

“Musim pancaroba seperti ini rentan membuat tumbang karena tubuh tidak hanya disibukkan kegiatan sehari-hari, tetapi harus senantiasa beradaptasi cepat terhadap perubahan cuaca yang drastis," ungkap Andry dikutip, Sabtu (6/12).

Dokter umum sekaligus health influencer dr. Ikram Syah Maulana menjelaskan perubahan suhu drastis dan cuaca tak menentu membuat masyarakat lebih banyak di dalam ruangan. 

Dokter Ikram menjelaskan berbagai dampak pancaroba bagi kesehatan. “Dampak utamanya, gangguan pernapasan seperti batuk dan flu lebih tinggi karena mudahnya penyebaran virus dan bakteri. Tidak hanya hujan,

Baca Juga:

panas ekstrem juga dapat menyebabkan dehidrasi berat dan berujung bisa syok hipovolemik, yaitu kondisi medis darurat yang terjadi ketika tubuh kehilangan sejumlah besar darah atau cairan, membuat jantung tidak dapat memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh," ungkap dr. Ikram.

Dia menyebutkan agar tidak tumbang apalagi menjelang cuti bersama, tubuh dan mood sama-sama harus dipersiapkan untuk menghadapi musim pancaroba. 

BMKG menyebutkan pancaroba kini sulit diprediksi dan durasinya tak menentu sehingga batas musim kemarau dan musim hujan pun tidak pasti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Olahraga  BMKG  imun  Cuaca  musim  Musim pancaroba 
BERITA OLAHRAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp