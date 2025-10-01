Close Banner Apps JPNN.com
Olahraga Padel Kian Diminati, Gubernur Ahmad Luthfi Didapuk Jadi Dewan Pelindung PBPI Jateng

Rabu, 01 Oktober 2025 – 16:13 WIB
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat pengukuhan pengurusan PBPI Jateng di Hotel Santika, Semarang, Rabu, 1 Oktober 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi didapuk menjadi dewan pelindung Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Jateng periode 2025–2029.

Kepengurusan PBPI tersebut dikukuhkan di Hotel Santika, Semarang, Rabu, 1 Oktober 2025.

Luthfi mengatakan organisasi tersebut harus menjadi pemersatu dan menciptakan atlet-atlet yang profesional.

"Saya ucapkan selamat kepada pengurus yang terbentuk, PBPI harus jadi organisasi akuntabel yang bisa melahirkan atlet profesional,” kata Luthfi di sela-sela acara pengukuhan pengurus.

Gubernur Luthfi juga berpesan agar PBPI Jateng segera berkoordinasi dengan KONI. Dia bahkan mengingatkan agar organisasi tidak hanya berhenti sebagai formalitas, tetapi mampu menyelenggarakan kompetisi padel di berbagai daerah di Jateng.

"Jadi, padel tidak hanya primadona orang-orang tertentu, tetapi bisa untuk semua," ujarnya.

Ketua PBPI Jateng Arganto Cahyo Wibowo Pangarso menyebut, perkembangan padel di Jawa Tengah sangat signifikan.

TAGS   padel  Gubernur Luthfi  Ahmad Luthfi  gubernur Jateng  PBPI  PBPI Jateng  turnamen padel  Pemprov Jateng  Semarang 
