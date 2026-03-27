Ole Romeny Bongkar Perubahan Besar Latihan Timnas Indonesia di Tangan John Herdman

jpnn.com - Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang tampil di FIFA Series 2026.

Dalam pemusatan latihan yang digelar di Stadion Madya GBK, Jakarta, perkembangan mulai terasa, terutama dalam peningkatan tempo permainan yang kini terlihat lebih agresif.

Striker Timnas Indonesia Ole Romeny menjadi salah satu pemain yang merasakan langsung perubahan tersebut.

Pemain Oxford United itu menilai latihan di bawah arahan pelatih John Herdman membawa nuansa berbeda, khususnya dalam hal intensitas dan semangat tim saat berada di lapangan.

"Latihannya berjalan sangat baik. Ritmenya cepat, tekanannya juga tinggi."

"Kami bermain dengan energi besar saat melakukan pressing, dan ketika menguasai bola, pergerakan kami terasa lebih hidup. Aura latihannya sangat positif," ujar Romeny.

Mantan pemain FC Utrecht itu juga menyoroti peningkatan koordinasi tim, terutama dalam menjalankan strategi menekan lawan.

Menurutnya, Skuad Garuda mulai memahami kapan harus menekan secara bersama-sama agar permainan lebih efektif.