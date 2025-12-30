Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ole Romeny Ceritakan Momen Cedera Parah Seusai Ditekel Paulinho

Selasa, 30 Desember 2025 – 15:33 WIB
Ole Romeny Ceritakan Momen Cedera Parah Seusai Ditekel Paulinho - JPNN.COM
Striker Timnas Indonesia Ole Romeny. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny akhirnya buka suara terkait cedera serius yang dialaminya saat membela Oxford United pada ajang Piala Presiden 2025.

Oxford United datang ke Indonesia pada masa pramusim untuk mengikuti turnamen Piala Presiden 2025 bersama Persib Bandung, Port FC, Dewa United, Arema FC, serta Liga Indonesia All Star.

Klub asal Inggris tersebut tergabung satu grup dengan Arema FC dan Liga Indonesia All Star.

Pada laga melawan Arema FC, Ole sempat membawa Oxford United unggul cepat setelah mencetak gol pada menit kesembilan.

Namun, petaka datang tak lama berselang. Ole terjatuh seusai mendapat tekel keras dari pemain Arema Paulinho Mocellin.

Ole sempat mendapatkan perawatan di atas lapangan sebelum akhirnya harus ditarik ke luar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan.

Mantan pemain FC Utrecht itu kemudian didiagnosis mengalami cedera serius yang membuatnya harus menepi dalam waktu cukup lama.

"Kaki saya patah saat berada di Indonesia setelah tekel yang sangat keras. Patah tulang metatarsal," kata Ole Romeny dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad.

