Ole Romeny Jadi Pembeda, Timnas Indonesia Tumbangkan Mozambik

Selasa, 09 Juni 2026 – 22:39 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia sukses mengakhiri FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil manis seusai menundukkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6).

Gol cepat Ole Romeny pada awal pertandingan menjadi penentu kemenangan Skuad Garuda.

Pasukan John Herdman langsung menunjukkan agresivitas sejak peluit awal dibunyikan.

Hasilnya, Indonesia membuka keunggulan pada menit ke-11 ketika Ole Romeny sukses memaksimalkan umpan terobosan Ragnar Oratmangoen untuk menaklukkan kiper Ivane Carminio.

Setelah unggul, Indonesia nyaris menggandakan keunggulan. Sundulan Elkan Baggott dan peluang lanjutan dari Romeny secara beruntun hanya membentur tiang gawang.

Suporter Merah Putih bahkan sempat bersorak lebih keras ketika Kevin Diks mencetak gol dari situasi sepak pojok.

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Namun wasit menganulirnya setelah menilai Ivar Jenner melakukan pelanggaran terhadap penjaga gawang Mozambik.

Memasuki babak kedua, jalannya pertandingan berubah drastis. Mozambik tampil lebih berani dengan menaikkan intensitas permainan dan menekan lini pertahanan Indonesia.