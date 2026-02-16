Close Banner Apps JPNN.com
Oleksandra Bytsenko dan Annie Mitchem Bawa Gresik Phonska Juara Putaran Kedua Proliga 2026

Jumat, 27 Februari 2026 – 01:01 WIB
Pemain asing Gresik Phonska Plus, Annie Mitchem saat berlaga dalam Proliga 2026 di GOR Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis (26/2). Foto: Dok. PBVS

jpnn.com, SENTUL - Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menjadi juara putaran kedua Proliga 2026 setelah mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro.

Berlaga di GOR Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis (26/2), Medi Yoku dan kawan-kawan menang dengan skor 3-0 (25-20, 25-20, 25-17).

Pada laga itu, Oleksandra Bytsenko menjadi bintang kemenangan Gresik Phonska Plus setelah mengemas 23 poin.

Pemain asing Gresik Phonska Plus lainnya yakni Annie Mitchem menambahkan dengan 12 angka.

Pelatih Gresik Phonska, Alessandro Lodi mengungkapkan bahwa laga melawan Jakarta Pertamina Enduro sudah dipersiapkan dengan matang.

Sejak awal, manajer asal Italia itu menginstruksikan anak asuhannya untuk bermain menekan untuk bisa meraih kemenangan.

Strategi tersebut membuat Jakarta Pertamina kewalahan dan akhirnya harus mengakui keunggulan lawan pada laga kali ini.

“Laga hari ini tidak menentukan karena kedua tim sudah tembus final four Proliga 2026. Kami menunjukkan di laga ini bahwa kami bertekad meraih gelar juara dan menunjukkan level permainan kami sesungguhnya,” ungkap pelatih kelahiran 8 Desember 1978 itu.

TAGS   Proliga 2026  Proliga  Oleksandra Bytsenko  Annie Mitchem  Gresik Phonska 
