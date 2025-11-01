Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Oleng Dihantam Tarif Amerika, Nissan Belum Mau Menyerah

Sabtu, 01 November 2025 – 14:20 WIB
Oleng Dihantam Tarif Amerika, Nissan Belum Mau Menyerah - JPNN.COM
Nissan Motors Corporation dihantam tarif Amerika. Foto: ANTARA/HO-Nissan/am.

jpnn.com - Di tengah gejolak ekonomi global dan tarif Amerika Serikat yang kian mencekik, Nissan Motor Co. harus menarik napas panjang.

Pabrikan otomotif asal Yokohama itu memproyeksikan bakal merugi hingga 275 miliar yen pada tahun fiskal 2025.

Bukan angka kecil untuk perusahaan yang tengah berjuang menjaga performa di tengah tekanan pasar global.

Baca Juga:

Namun menariknya, meski proyeksi tahunan itu tampak suram, Nissan justru menunjukkan perbaikan pada paruh pertama tahun fiskal (April–September).

Dari perkiraan rugi 180 miliar yen, hasil akhirnya “hanya” minus 30 miliar yen.

Angka itu jadi semacam sinar kecil di ujung terowongan bagi perusahaan yang tengah berbenah setelah masa-masa berat pasca-pandemi.

Baca Juga:

Menurut Chief Financial Officer Nissan, Jeremie Papin, keberhasilan di semester pertama lebih disebabkan oleh efek sementara dari program penghematan dan efisiensi biaya yang mulai terasa.

Namun, dia juga tak menutup mata: paruh kedua tahun fiskal disebut akan jauh lebih menantang.

Di tengah gejolak ekonomi global dan tarif Amerika Serikat yang kian mencekik, Nissan Motor Co. harus menarik napas panjang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nissan  Tarif Amerika  penjualan Nissan  mobil nissan 
BERITA NISSAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp