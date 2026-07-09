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JPNN.com - Otomotif - Tips

Oli Mesin Jadi Tameng Utama Kendaraan Saat Cuaca Panas dan Macet

Kamis, 09 Juli 2026 – 06:22 WIB
Oli Mesin Jadi Tameng Utama Kendaraan Saat Cuaca Panas dan Macet - JPNN.COM
Salah satu teknesi atau mekanik mobil sedang melihat volume oli mesin lewat dipstick. Foto: dok Auto2000

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan libur sekolah di tengah musim kemarau menghadirkan tantangan tersendiri bagi kendaraan.

Suhu udara yang tinggi ditambah kemacetan menuju berbagai destinasi wisata, membuat mesin bekerja lebih keras dan berada pada temperatur tinggi lebih lama dari biasanya.

Dalam kondisi seperti itu, peran oli mesin menjadi makin penting.

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Bukan sekadar melumasi komponen yang saling bergesekan, oli juga membantu membuang panas dari dalam mesin sehingga suhu operasional tetap terjaga dan risiko overheat bisa ditekan.

Marketing Division Head Auto2000, Nur Imansyah Tara, mengatakan penggunaan oli sesuai spesifikasi berperan besar dalam menjaga performa mesin, terutama saat kendaraan digunakan untuk perjalanan jarak jauh.

Menurut dia, pelumas yang tepat mampu menjaga kinerja mesin tetap optimal, memperpanjang usia komponen, sekaligus membantu menekan biaya perawatan kendaraan dalam jangka panjang.

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Selain melumasi, oli juga bertugas membersihkan endapan kotoran yang kemudian disaring oleh filter oli, sekaligus melindungi komponen logam dari korosi.

Namun, ketika mesin terus bekerja pada suhu tinggi akibat cuaca panas dan kemacetan, kualitas oli dapat menurun lebih cepat.

Perjalanan libur sekolah di tengah musim kemarau menghadirkan tantangan tersendiri bagi kendaraan.

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