JPNN.com - Otomotif - Motor

Oli Motul Kini Tersedia di Alfamart, Pesan Bisa dari Rumah

Rabu, 03 Desember 2025 – 17:21 WIB
Lineup produk oli Motul. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Motul, produsen pelumas asal Prancis bermitra dengan Alfamart—untuk menghadirkan produk-produk andalannya langsung ke genggaman konsumen lewat platform omnichannel Alfagift.

Dengan lebih dari 7,7 juta pengguna aktif dan 200.000 transaksi per hari, Alfagift menjadi jalur cepat bagi Motul untuk masuk lebih dalam ke ekosistem belanja digital.

Belum lagi dukungan 20.000 lebih toko Alfamart dari Jawa hingga Sulawesi Selatan yang membuat distribusi makin masif.

“Melalui kolaborasi ini, Motul menghadirkan rangkaian produk unggulan, termasuk Scooter Oil dan Scooter Gear,” ujar Managing Director PT Motul Indonesia Energy (MIE) Welmart Purba, melalui keterangannya, Rabu (3/12).

Menurut Welmart, populasi pengguna skuter yang terus meroket membuat kesempatan ini terlalu sayang untuk dilewatkan.

Dia optimistis kombinasi kualitas pelumas Motul dan jangkauan raksasa Alfamart akan menciptakan akses yang jauh lebih mudah bagi konsumen.

Motul juga tak main-main dalam memastikan ketersediaan barang.

Mereka menggandeng distributor lokal untuk menopang 20 pusat distribusi Alfamart di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.

