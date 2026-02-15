Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Oli Motul Telah Memenuhi Standar Performa API SQ, Ini Kelebihannya

Minggu, 15 Februari 2026 – 21:45 WIB
Oli Motul Telah Memenuhi Standar Performa API SQ, Ini Kelebihannya - JPNN.COM
Oli Motul berstandar API SQ. Foto: motul

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia International Motor Show 2026 menjadi panggung penting bagi PT. Motul Indonesia Energy untuk menegaskan komitmennya di industri pelumas nasional.

Motul menghadirkan inovasi produk sekaligus pengalaman interaktif bagi pengunjung.

Sorotan utama kehadiran Motul tahun ini ialah perkenalan lini oli mobil yang telah memenuhi standar performa API SQ.

Baca Juga:

Spesifikasi terbaru dengan tuntutan lebih ketat dibanding generasi sebelumnya.

Standar tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan mesin modern yang mengedepankan efisiensi bahan bakar, performa optimal, serta perlindungan terhadap risiko Low Speed Pre-Ignition (LSPI), terutama pada mesin berteknologi turbo dan downsizing.

Managing Director Motul Indonesia, Welmart Purba, menegaskan bahwa perkembangan teknologi kendaraan menuntut kualitas pelumas ikut berevolusi.

Baca Juga:

Menurutnya, API SQ menjadi jawaban atas kebutuhan perlindungan maksimal tanpa mengorbankan DNA performa yang menjadi kekuatan Motul.

Beberapa produk yang mendapat peningkatan standar ini antara lain Multigrade Plus, Multipower Plus, H-Tech 100 Plus, NGEN Hybrid, hingga Motul 300V, dengan pilihan viskositas lengkap untuk berbagai teknologi mesin terbaru.

Motul awal tahun ini meluncurkan oli mobil yang telah memenuhi standar performa API SQ.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Oli Motul  Motul  oli mobil Motul  Motul API SQ 
BERITA OLI MOTUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp