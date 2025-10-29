OLIVE Group Fokus Pada Ekosistem Kendaraan Niaga Hijau

jpnn.com, JAKARTA - Chairman of the Group, An Shaohong memaparkan strategi pengembangan group dan berbagi perkembangan terbaru dalam kolaborasinya dengan sebuah perusahaan publik di Indonesia PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (emiten saham: OLIV).

An Shaohong menjelaskan inti dari strategi OLIVE Group adalah membangun ekosistem kendaraan niaga hijau yang lengkap dengan mencakup manufaktur kendaraan, layanan baterai, dan manajemen digital.

"Kami bukan produsen mobil tradisional atau penyedia layanan leasing tunggal. Sebaliknya, kami mengintegrasikan 'manufaktur kendaraan + bank baterai + platform digital' untuk menyediakan solusi logistik hijau terpadu, yang secara fundamental mengurangi total biaya kepemilikan pelanggan dan mendorong transportasi berkelanjutan di Indonesia," ujar An Shaohong.

OLIVE Group secara aktif menanggapi inisiatif pemerintah Indonesia untuk mempromosikan manufaktur lokal kendaraan energi baru, memajukan tata letak produksi lokalnya, dan berencana untuk memamerkan beberapa prototipe kendaraan listrik murni logistik rantai dingin tahun ini dalam membantu pengembangan ekosistem logistik hijau Indonesia.

An Shaohong mengonfirmasi bahwa OLIVE Group telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Share Purchase Agreement CSPA) dengan OLIV, dan transaksi tersebut saat ini sedang menjalani proses pengumuman dan persetujuan regulator.

"Penandatanganan CSPA menandai tahap krusial dalam kerja sama kami. Kami secara aktif bekerja sama dalam memenuhi peninjauan regulator dan prosedur terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) OLIV," kata An Shaohong.

Rencana akuisisi OLIV saat ini memasuki tahapan tinjauan regulator dan keterbukaan informasi, serta akan mematuhi kewajiban keterbukaan informasi yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OLIVE Group berharap dapat memberikan nilai yang signifikan bagi perkembangan industri ini melalui pengalaman proyek dan jaringan kemitraan yang telah ada.