Olla Ramlan Kenang Pesan Mendiang Ibunya Yang Selalu Diingatnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Olla Ramlan mengenang ucapan mendiang ibundanya, Tis'ah Djahri yang selalu diingatnya.

Dia bercerita bahwa sejak kecil, dirinya adalah anak yang tomboi dan gemar bela diri.

Kegemarannya terhadap seni bela diri membuatnya tak takut pada siapa pun.

"Aku tuh kan tomboi ya dari kecil. Dari SMP mama tuh ngajarinnya kayak, aku dari dulu-dulu suka bela diri, kan, martial art. Makanya aku enggak takut sama siapa pun," ujar Olla Ramlan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10).

"Dengan Allah, aku enggak usah takut. Mau badannya segede apa, mau apa, kalau kita berantem ayo kita berantem," sambungnya.

Suatu hari saat masih duduk di bangku SMP, aktris 45 tahun itu pulang ke rumah setelah terlibat sebuah perkelahian.

Olla Ramlan mengatakan, dirinya mengingat apa yang disampaikan mendiang ibunya kala itu.

"Aku pulang-pulang berantem begitu waktu SMP, (mama tanya), 'Apa? Dipukul?' 'Next time, kalau dia pukul sekali, pukul dua kali. Kalau dia pukul dua kali, tendang'," kenangnya.