JPNN.com - Entertainment - Seleb

Olla Ramlan Sempat Pingsan, Aufar Hutapea: Dia Sayang Banget Sama Ibunya

Selasa, 14 Oktober 2025 – 00:06 WIB
Aufar Hutapea menanggapi soal Olla Ramlan yang sempat pingsan saat mengetahui kabar duka atas meninggalnya ibu kandungnya itu. ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aufar Hutapea menanggapi soal Olla Ramlan yang sempat pingsan saat mengetahui kabar duka atas meninggalnya ibu kandung, yaitu Tis'ah Djahri.

"Saya juga baru dengar tadi. Makanya saya buru-buru ke sini, saya tadi ada acara. Dia (Olla) sayang banget sama ibunya, sayang banget. Makanya mungkin, syok. Makanya, saking dekat dan sayangnya," ujar Aufar Hutape di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (12/10).

Mantan suami Olla Ramlan itu menyebut bahwa mendiang Tis'ah Djahri merupakan sosok yang dekat dengan semua orang.

Aufar pun mengingat satu nasihat dari mendiang ibunda Olla Ramlan itu semasa hidup.

"Saya ingat banget omongannya satu, jangan lupakan salat. Dia sayang banget sama semua keluarga soalnya," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia lantas mendoakan yang terbaik untuk mendiang Tis'ah Djahri.

Dia berdoa agar mendiang ibu Olla Ramlan itu diampuni segala dosa-dosanya.

"Semoga diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan dihindarkan dari siksa kubur, diterima di sisi Allah," kata Aufar Hutapea.

Aufar Hutapea menanggapi soal Olla Ramlan yang sempat pingsan saat mengetahui kabar duka atas meninggalnya ibu kandungnya itu.

