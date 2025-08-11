Olla Ramlan Ternyata Suka Kerokan, Ini Alasannya

Senin, 11 Agustus 2025 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Olla Ramlan ternyata merupakan salah satu pribadi yang sering kerokan.

Fakta tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.,

"Iya, aku (suka) kerokan, emang apa salahnya, sih," kata Olla Ramlan kepada host Feni Rose.

Perempuan berusia 45 tahun itu kerap kerokan ketika badan mengalami masuk angin.

Daripada dipijit, Olla Ramlan merasa lebih nyaman ketika kerokan.

"Aku kalau pijit, orangnya harus kuat banget, di rumah kan cewek," beber pemain film Sakral itu.

Menurut Olla Ramlan, apabila dipijit, dirinya harus dengan tukang pijit yang punya pijitan cukup keras.

Sebab, dia tidak memungkiri bahwa badannya sudah terlatih keras sejak kecil.