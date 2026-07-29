OM New Eleng Mengajak Berjoget Sampai Ponyo

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, OM New Eleng akhirnya merilis album perdana yang bertitel Berjoget Sampai Ponyo.

Dirilis pada akhir Juli 2026, album tersebut menjadi bukti eksistensi OM New Eleng yang memasuki tahun ke-7 aktif di kancah musik Orkes Melayu.

Berjoget Sampai Ponyo menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier OM New Eleng.

Album itu mengusung perpaduan irama Orkes Melayu klasik dengan sentuhan musikal dan lirik yang dekat dengan kehidupan generasi masa kini.

Tidak hanya itu, Berjoget Sampai Ponyo menawarkan warna musik yang segar tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi identitas grup.

Perjalanan selama tujuh tahun bukanlah hal yang mudah bagi OM New Eleng. Berbagai tantangan telah dilalui hingga akhirnya karya ini dapat terwujud.

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OM New Eleng menyampaikan apresiasi kepada Dubla Jaya Production dan Kobra Musik sebagai production house yang terus memberikan dukungan dalam proses berkarya.

Album Berjoget Sampai Ponyo berisi 8 lagu yang masing-masing mengangkat kisah dan potret kehidupan sehari-hari dengan cara yang ringan, jujur, dan menghibur.