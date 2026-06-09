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Oman dan Thailand Raih Kemenangan, Timnas Voli Putra Indonesia dalam Tekanan

Minggu, 21 Juni 2026 – 00:30 WIB
Oman dan Thailand Raih Kemenangan, Timnas Voli Putra Indonesia dalam Tekanan - JPNN.COM
Pevoli Thailand, Napadet Bhinijdee saat melawan Korea pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura, Sabtu (20/6). Foto: Dok. AVC

jpnn.com, INDIA - Timnas Voli Putra Indonesia wajib waspada kekuatan Oman dan Thailand pada AVC Men's Volleyball Cup 2026.

Sebab, kedua tim itu meraih kemenangan perdana dalam laga pembuka ajang akbar voli antarnegara Asia.

Berlaga di Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura, Sabtu (20/6), Oman di luar dugaan mengalahkan Qatar dengan skor 3-2 (19-25, 21-25, 27-25, 25-22, 15-13).

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Kemenangan itu menjadi debut manis tim asuhan Chekili Nizar yang untuk kali pertama berlaga pada ajang AVC Men's Volleyball Cup.

Dari pertandingan lainnya, kejutan juga dibuat Thailand saat menang melawan Korea dengan skor 3-2 (25-17, 24-26, 21-25, 25-18, 15-7).

Hasil tersebut membuat tim asuhan Park Ki Won itu meraih modal bagus menghadapi laga berikutnya melawan Qatar.

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Kemenangan Oman dan Thailand sejatinya di luar prediksi mengingat peringkat keduanya jauh di bawah Qatar serta Korea.

Hasil tersebut membuat Timnas Voli Putra Indonesia harus bisa meraih kemenangan pada setiap laganya untuk bisa meraih target tembus semifinal

Timnas Voli Putra Indonesia wajib waspada kekuatan Oman dan Thailand pada AVC Men's Volleyball Cup 2026.

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TAGS   voli  Timnas Voli Putra Indonesia 
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