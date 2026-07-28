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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Omoda O4 Diperkenalkan di Indonesia

Selasa, 28 Juli 2026 – 15:00 WIB
Omoda O4 Diperkenalkan di Indonesia - JPNN.COM
Omoda O4 di panggung Super AI Night. Foto: omoda

jpnn.com, JAKARTA - Pengenalan mobil listrik baru bukan satu-satunya kejutan dari Omoda & Jaecoo di Indonesia.

Pabrikan asal China itu meluncurkan kendaraan bertenaga kecerdasan buatan (AI) pertamanya, Omoda O4, di Indonesia.

Langkah itu sekaligus menandai dimulainya era baru teknologi Super AI Cockpit.

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CEO Omoda & Jaecoo International, Shawn Xu, mengatakan peluncuran Omoda O4 menjadi bukti kepercayaan perusahaan, bahwa konsumen Indonesia siap memasuki era mobilitas cerdas berbasis AI.

Tak hanya mengandalkan teknologi, Omoda O4 juga tampil dengan desain Cyber Mecha yang mungkin tak biasa.

Area kabin mengadopsi konsep kokpit pesawat luar angkasa lengkap dengan tombol flip-start, layar sentuh besar, serta sistem hiburan yang mendukung gim dan gamepad nirkabel.

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Sebagai mobil listrik murni, Omoda O4 dibekali baterai LFP berkapasitas 65,05 kWh dengan jarak tempuh hingga 553 kilometer (NEDC).

Pengisian daya cepat DC hingga 119 kW memungkinkan baterai terisi dari 20 persen ke 80 persen hanya dalam waktu sekitar 22 menit.

Omoda & Jaecoo meluncurkan kendaraan bertenaga kecerdasan buatan (AI) pertamanya, Omoda O4, di Indonesia.

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TAGS   Omoda O4  Omoda  Jaecoo  mobil listrik  otomotif 

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