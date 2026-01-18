Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Omon Kenyataan

Oleh: Dahlan Iskan

Minggu, 18 Januari 2026 – 08:09 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Apa boleh buat. Zohran Mamdani lagi. Bukan karena mendukungnya tetapi Mamdani adalah fenomena dunia.

Memang masih terlalu awal. Baru hari ke-20 menjabat wali kota New York. Justru itu. Harus banyak dicatat. Agar dunia bisa ingat lebih baik: apakah akan berhasil atau tidak.

Zohran Mamdani saat mengumumkan kebijakan barunya, kali ini soal ojek online di New York.

Yang jelas, setiap hari, Mamdani membuat keputusan penting. Ia perangi pungutan tersembunyi.

Dua hari lalu ia kumpulkan para sopir ojek online. Ia buat keputusan drastis: memperkarakan CEO MotoClick –mirip Gojek di Indonesia.

Nama CEO itu: Juan Pablo Salinas Salek. Mamdani menilai Juan Pablo mencuri uang para pengemudi online. Ia akan tutup perusahaan itu.

Misalnya, MotoClick mengenakan denda 10 dolar kepada pengemudi MotoClick ketika pesanan batal. Denda itu langsung dipotong dari uang bagian pengemudi.

Uang tip yang masuk aplikasi juga dipotong oleh perusahaan, padahal yang tip seharusnya milik pengemudi sepenuhnya.

Apa boleh buat. Zohran Mamdani lagi. Bukan karena mendukungnya tetapi Mamdani adalah fenomena dunia. Kebijakan terbarunya terkait ojek online.

