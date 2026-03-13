OMOWAY Dorong Era Baru Berkendara Lebih Aman dan Nyaman lewat Arsitektur OMO-ROBOT

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi mobilitas cerdas global Omoway mendorong lahirnya era baru berkendara dengan lebih aman dan nyaman.

Lahir di Guangzhou, China, Omoway resmi meluncurkan Arsitektur OMO-ROBOT dan mengumumkan OMO X sepeda motor listrik penyeimbang otomatis akan diproduksi massal, di Singapura, Kamis (12/3).

Pendiri Omoway, Todd He menyampaikan berbekal integrasi teknologi giroskop kelas kedirgantaraan dengan model Pembelajaran Penguatan (Reinforcement Learning) milik sendiri, OMOWAY telah berhasil menaklukkan tantangan fisik keseimbangan roda dua yang telah ada selama seabad.

“Dimulai dengan sepeda motor, OMOWAY siap untuk memperluas jejaknya ke berbagai bidang, termasuk kehidupan cerdas, infrastruktur perkotaan, dan logistik otonom,” ungkap Todd saat peresmian.

Todd menjelaskan OMO-ROBOT menggunakan teknologi “Otak Full-Stack" dan "Serebelum Digital".

Teknologi tersebut, kata dia, memiliki empat naluri seperti manusia, yakni melihat dengan wawasan (Visi), sistem persepsi 360° berbasis visi yang mampu memodelkan jalan dengan fidelitas tinggi dan memprediksi maksud.

Kemudian, berpikir mendalam (logika).

“Model pengambilan keputusan tingkat milidetik yang disempurnakan melalui jutaan simulasi dalam lingkungan virtual dengan fidelitas tinggi,” jelas Todd.