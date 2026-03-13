Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

OMOWAY Dorong Era Baru Berkendara Lebih Aman dan Nyaman lewat Arsitektur OMO-ROBOT

Jumat, 13 Maret 2026 – 10:19 WIB
OMOWAY Dorong Era Baru Berkendara Lebih Aman dan Nyaman lewat Arsitektur OMO-ROBOT - JPNN.COM
Pendiri Omoway, Todd He saat meluncurkan Arsitektur OMO-ROBOT dan OMO X, di Cloud9 Piazza, Jewel Changi Airport, di Singapura, Kamis (12/3). Foto: Elvi/R

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi mobilitas cerdas global Omoway mendorong lahirnya era baru berkendara dengan lebih aman dan nyaman.

Lahir di Guangzhou, China, Omoway resmi meluncurkan Arsitektur OMO-ROBOT dan mengumumkan OMO X  sepeda motor listrik penyeimbang otomatis akan diproduksi massal, di Singapura, Kamis (12/3).

Pendiri Omoway, Todd He menyampaikan berbekal integrasi teknologi giroskop kelas kedirgantaraan dengan model Pembelajaran Penguatan (Reinforcement Learning) milik sendiri, OMOWAY telah berhasil menaklukkan tantangan fisik keseimbangan roda dua yang telah ada selama seabad. 

Baca Juga:

“Dimulai dengan sepeda motor, OMOWAY siap untuk memperluas jejaknya ke berbagai bidang, termasuk kehidupan cerdas, infrastruktur perkotaan, dan logistik otonom,” ungkap Todd saat peresmian.

Todd menjelaskan OMO-ROBOT menggunakan teknologi “Otak Full-Stack" dan "Serebelum Digital".

Teknologi tersebut, kata dia, memiliki empat naluri seperti manusia, yakni melihat dengan wawasan (Visi), sistem persepsi 360° berbasis visi yang mampu memodelkan jalan dengan fidelitas tinggi dan memprediksi maksud.

Baca Juga:

Kemudian, berpikir mendalam (logika).

“Model pengambilan keputusan tingkat milidetik yang disempurnakan melalui jutaan simulasi dalam lingkungan virtual dengan fidelitas tinggi,” jelas Todd.

Perusahaan teknologi mobilitas cerdas global Omoway mendorong lahirnya era baru berkendara dengan lebih aman dan nyaman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Omoway  OMO-ROBOT  Motor  teknologi  motor listrik  omo x 
BERITA OMOWAY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp