JPNN.com - Otomotif - Motor

Omoway Ungkap Harga Omo-X di Indonesia, Siap-Siap Terkejut

Kamis, 14 Mei 2026 – 00:08 WIB
jpnn.com, BOGOR - Produsen motor listrik, Omoway akhirnya mengumumkan motor listrik Omo-X yang akan dijual di Indoensia dalam waktu dekat.

Motor listrik berteknologi yang ditawarkan dua varian itu dibanderol mulai dari Rp 44,5 juta hingga Rp 61,5 juta off the road.

Namun, Omoway akan memberikan insentif bagi konsumen yang melakukan pre-order senilai Rp 9 juta.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh General Manager Omoway Indonesia, Yulong Chen saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5).

"Omo-x hadir dalam dua varian. Harganya mulai Rp 44,5 juta hingga Rp 61,5 juta off the road. Selama masa pre-order bisa turun jadi Rp 35,5 juta sampai Rp 52,5 juta," kata Yulong.

Menurut dia, motor tersebut mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat karena sudah terjual ribuan unit. Akan tetapi, Yulong tidak mau menyebutkan berapa angka penjualan terhadap motor tersebut.

"Ini sudah terpesan ribuan. Pokokonya ribuan unit sudah terpesan," tegasnya.

Menurutny, Omoway akan serius untuk garap pasar motor listrik di tanah air.

