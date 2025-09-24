Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Sehat On The Road Kolaborasi PIK2 & Tzu Chi Ajak Warga Sayangi Jantung Jauhi Hipertensi

Rabu, 24 September 2025 – 11:55 WIB
Sehat On The Road Kolaborasi PIK2 & Tzu Chi Ajak Warga Sayangi Jantung Jauhi Hipertensi - JPNN.COM
Seorang ibu warga Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dalam program Sehat On The Road hasil kolaborasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dan Yayasan Tzu Chi. Foto: PIK2

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali berkolaborasi dengan Yayasan Tzu Chi untuk menebar kebaikan.

Pada Rabu lalu (17/9), PIK2 dan RS Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng menggelar program Sehat on the Road bertema “Sayangi Jantungmu, Tekan Hipertensimu” di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Warga pun menyambut kegiatan yang digelar di Gedung Serba Guna Kecamatan Pakuhaji itu dengan penuh antusias.

Baca Juga:

Para ibu yang duduk di kursi antrean begitu bersemangat menunggu giliar menjalani pemeriksaan kesehatan gratis.

Di balik wajah-wajah penuh senyum, terselip rasa penasaran sekaligus khawatir tentang kondisi tubuh masing-masing.

Sehat On The Road Kolaborasi PIK2 &amp; Tzu Chi Ajak Warga Sayangi Jantung Jauhi Hipertensi

Baca Juga:

Ahli kesehatan menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan jantung dalam talkshow program Sehat On The Road hasil kolaborasi Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) dan Yayasan Tzu Chi di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Foto: PIK2

Mereka juga begitu antusias menyimak penjelasan dari ahli kesehatan tentang pentingnya menyayangi jantung.

PIK2 dan RS Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng menggelar program Sehat on the Road bertema “Sayangi Jantungmu, Tekan Hipertensimu” di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  Tzu Chi  Jantung  kolesterol 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp