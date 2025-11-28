Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Onad Masih Jalani Rehabilitasi, Beby Prisillia Curhat Begini

Jumat, 28 November 2025 – 05:55 WIB
Onad Masih Jalani Rehabilitasi, Beby Prisillia Curhat Begini - JPNN.COM
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Beby Prisillia kembali mengungkap kerinduan kepada suaminya, Onadio Leonardo alias Onad.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah video kenangan bersama sang suami.

"Selalu selamanya, priaku," tulis Beby Prisillia, Kamis (27/11).

Baca Juga:

Mantan pramugari itu kemudian menyampaikan janji setia untuk Onad.

Beby Prisillia memastikan bakal terus bersama Onad ketika suka maupun duka.

"Seperti janji pernikahan kita, susah maupun senang, kita akan selalu bersama," tambahnya.

Baca Juga:

Diketahui, Onadio Leonardo ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (30/10) malam

Pada Senin (3/11) lalu, pria yang karib disapa Onad itu lantas menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta.

Selebgram Beby Prisillia kembali mengungkap kerinduan kepada suaminya, Onadio Leonardo alias Onad.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Onad  Onadio Leonardo  Beby Prisillia  onad narkoba  Onadio Leonardo ditangkap 
BERITA ONAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp