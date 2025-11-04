Close Banner Apps JPNN.com
Onad Segera Direhabilitasi Setelah Kedapatan Pakai Ganja & Ekstasi

Selasa, 04 November 2025 – 15:45 WIB
Onad Segera Direhabilitasi Setelah Kedapatan Pakai Ganja & Ekstasi - JPNN.COM
Artis Leonardo Arya alias Onad seusai menjalani pemeriksaan kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat, Minggu (2/11/2025). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Artis dan musisi Leonardo Arya alias Onad (OL) yang diduga mengonsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi telah disetujui untuk menjalani rehabilitasi.

"Surat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP DKI Jakarta terhadap Onad disetujui dan dapat dilaksanakan rehabilitasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa.

Budi menjelaskan hasil asesmen TAT Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta yang dilaksanakan pada Senin (3/11) menyatakan bahwa Onad dapat direhabilitasi sesuai dengan permohonan keluarga.

Onad akan direhabilitasi di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia (Ultra), Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Yang bersangkutan setelah melaksanakan asesmen langsung dirujuk untuk melaksanakan rehabilitasi rawat inap di Ultra," katanya.

Leonardo Arya alias Onad telah menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

"Jadi, koordinasi kami dengan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, untuk kegiatan hari ini adalah melakukan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan.

Wisnu menyampaikan asesmen itu dilakukan berdasarkan pengajuan keluarga vokalis grup musik Killing Me Inside itu.

BNNP DKI Jakarta menyetujui permohonan rehabilitasi yang sudah diajukan keluarga Leonardo Arya atau Onad.

Sumber Antara

