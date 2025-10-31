Onadio Leonardo Ditangkap Atas Dugaan Kasus Narkoba, Ini Kata Kombes Pol Ahmad

Jumat, 31 Oktober 2025 – 14:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Onadio Leonardo dikabarkan ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan kasus narkoba.

Kabar itu dikonfirmasi oleh Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad David.

"Iya (Onadio Leonardo ditangkap)," ujar Ahmad David saat dikonfirmasi awak media, Jumat (31/10).

Dia mengungkapkan Onad—sapaan Onadio, masih menjalani pemeriksaan saat ini.

"Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Polres Jakbar," ucap Ahmad David.

Namun, dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai penangkapan tersebut.

Pasalnya, suami Beby Leonardo itu masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. (mcr7/jpnn)