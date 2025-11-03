Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Onadio Leonardo Jalani Asesmen, Polisi Jelaskan Begini

Senin, 03 November 2025 – 13:34 WIB
Artis Leonardo Arya alias Onad menjalani pemeriksaan kesehatan di ruang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Metro Jakarta Barat, Minggu (2/11/2025) sore. Foto: ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com - Musisi Onadio Leonardo diamankan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus dugaan narkoba.

Kekinian, musisi 35 tahun tersebut menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan oleh Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan.

"Bisa kami sampaikan dari hasil koordinasi kami dengan SatNarkoba Polres Metro Jakarta Barat, untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP," ujar Wisnu Wirawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (3/11).

Dia mengatakan, asesmen itu diajukan oleh pihak keluarga Onad, sapaan Onadio Leonardo, kepada kepolisian.

"Dari pihak keluarganya sudah meminta, mengajukan untuk dilakukan asesmen," ucap Wisnu.

Namun, dia belum berbicara banyak mengenai proses asesmen yang dijalani Onad tersebut.

Sebab proses asesmen itu baru berlangsung dan pihaknya masih menunggu hasil dari pihak BNNP.

Kekinian, Polres Metro Jakarta Barat melakukan asesmen terhadap Onadio Leonardo di BNNP DKI Jakarta.

TAGS   Onadio Leonardo  narkoba  BNNP DKI  Polres Jakarta Barat 
