Onadio Leonardo Jalani Rehabilitasi, Beby Ungkap Kerinduan

Minggu, 09 November 2025 – 08:18 WIB
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Beby Prisillia mengungkap kerinduan terhadap suaminya, Onadio Leonardo.

Adapun Onadio Leonardo alias Onad tengah menjalani rehabilitasi setelah ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

"Hey suami, selalu ingat ya sama aku, Juan, Janeera, di sini selalu doakan kamu," ungkap Beby Prisillia melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Mantan pramugari itu mengaku selalu mendoakan Onadio Leonardo agar segera pulih dari kecanduan.

Menurutnya, dirinya dan anak-anak bakal selalu hadir untuk mendukung Onad.

"Selalu ingat kamu, selalu sayang kamu, dan pastinya selalu ada buat kamu," tambah Beby Prisillia.

Diketahui, Onadio Leonardo ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (30/10 malam

Pada Senin (3/11) lalu, pria yang karib disapa Onad itu menjalani asesmen di BNNP DKI Jakarta.

