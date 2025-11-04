Onadio Leonardo Jalani Rehabilitasi Narkoba Selama 3 Bulan di Tempat Ini

Selasa, 04 November 2025 – 21:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Onadio Leonardo menjalani rehabilitasi seusai melakukan asesmen di BNNP DKI Jakarta pada Senin (3/11) lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan.

Pasalnya berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP DKI Jakarta, Onad, sapaannya direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi.

"Dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi," ujar Wisny Wirawan di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (4/11).

Dia menuturkan Onad menjalani rehabilitasi di sebuah panti rehabilitasi kawasan Jakarta Selatan.

Akan tetapi, Wisnu tak menjelaskan detail mengenai lokasi rehabilitasi suami Beby Prisillia itu.

"Kalau untuk direhabnya di daerah Jakarta Selatan. Panti rehab Jakarta Selatan, swasta," tuturnya.

Adapun musisi sekaligus aktor 35 tahun itu telah dipindahkan ke panti rehabilitasi pada hari ini, pukul 10.00 WIB.