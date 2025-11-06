Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Onadio Leonardo Menyesal Pakai Narkoba, Ingin Sembuh dari Kecanduan

Kamis, 06 November 2025 – 11:11 WIB
Onadio Leonardo Menyesal Pakai Narkoba, Ingin Sembuh dari Kecanduan - JPNN.COM
Onadio Leonardo alias Onad dan Beby. Foto: Instagram/onadioleonardo_official

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor, Onadio Leonardo menyesal telah menggunakan narkoba hingga akhirnya ditangkap polisi.

Dia berharap bisa segera sembuh dari kecanduan narkoba setelah menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi kawasan Jakarta Selatan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasie Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan.

Baca Juga:

"Iya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal," ungkap AKP Wisnu Wirawan di Polres Metro Jakarta Barat, baru-baru ini.

AKP Wisnu Wirawan kemudian menyampaikan kondisi istri Onad, Beby Prisillia.

Dia menyebut Beby tidak tahu-menahu mengenai Onad yang ternyata melakukan penyalahgunaan narkoba.

Baca Juga:

"Pada saat itu tidak tahu," tambahnya.

Diketahui, Onadio Leonardo ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Kamis (30/10 malam

Penyanyi sekaligus aktor, Onadio Leonardo menyesal telah menggunakan narkoba hingga akhirnya ditangkap polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Onadio Leonardo  Onad  onad narkoba  Onadio Leonardo ditangkap 
BERITA ONADIO LEONARDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp