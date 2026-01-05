Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Onadio Leonardo Ulang Tahun ke-36, Beby Prisillia Beri Ucapan Spesial

Senin, 05 Januari 2026 – 05:55 WIB
Onadio Leonardo Ulang Tahun ke-36, Beby Prisillia Beri Ucapan Spesial - JPNN.COM
Onadio Leonardo dan Beby Prisillia. Foto: Instagram/bebyleonardo

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo alias Onad memperingati ulang tahun ke-36 pada 4 Januari 2026.

Pada momen spesial tersebut, Onad yang masih menjalani rehabilitasi, mendapat ucapan spesial dari istrinya, Beby Prisillia.

Melalui akun miliknya di Instagram, Beby Prisillia menulis ucapan sekaligus curahan hati untuk Onad.

Baca Juga:

Dia tidak memungkiri bahwa Onad tengah menjalani masa sulit karena terjerat kasus narkoba.

"Hey Babe, happy birthday, ini memang masa yang sulit buat kamu, tetapi beberapa tahun kemarin lihat deh hasil kerja keras kamu," ungkap Beby Prisillia, Minggu (4/1).

Mantan pramugari itu kemudian mengungkap sejumlah pencapaian yang diraih Onad beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:

Menurut Beby Prisillia, Onad merupakan pribadi yang bisa bekerja di berbagai bidang.

Oleh sebab itu, dia yakin mantan vokalis Killing Me Inside tersebut dapat bangkit lagi.

Aktor sekaligus penyanyi, Onadio Leonardo alias Onad memperingati ulang tahun ke-36 pada 4 Januari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Onadio Leonardo  Onad  Onadio Leonardo dan Beby Prisillia  Beby Prisillia 
BERITA ONADIO LEONARDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp