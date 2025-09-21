Once Mekel Kolaborasi dengan Pelajar Rangkasbitung di Festival Multatuli 2025

jpnn.com, RANGKASBITUNG - Festival Seni Multatuli (FSM) 2025 sukses digelar di Alun-alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, pada 19–21 September 2025. Acara tahunan yang digagas Anggota Komisi X DPR RI Dapil Lebak, Bonnie Triyana, ini menghadirkan kolaborasi musik, budaya, dan pesan kemanusiaan yang diinspirasi dari warisan sejarah Multatuli.

Bonnie Triyana menegaskan bahwa festival ini merupakan komitmennya untuk mengangkat kebudayaan Lebak ke tingkat nasional.

“Festival ini hadir agar masyarakat semakin mengenal dan memelihara kebudayaan Lebak. Bukan hanya seremonial, tapi juga memberi makna tentang pentingnya merawat identitas, nilai kemanusiaan, dan semangat perlawanan terhadap penindasan,” ujar Bonnie, Sabtu (20/9).

Malam puncak festival diwarnai penampilan musisi nasional Once Mekel yang menyanyikan lagu-lagu ikonik seperti "Simfoni", "Di Bawah Mentari", dan "Dealova". Penampilannya disambut antusias ribuan warga yang memadati alun-alun sejak sore hari.

Momentum spesial tercipta ketika Once berkolaborasi dengan paduan suara pelajar SMP, SMA, dan SMK se-Rangkasbitung dalam membawakan lagu "Generasi" dan "Oh Negeriku" karya Guruh Soekarnoputra. Kolaborasi ini menghasilkan harmoni yang menggetarkan dan simbolis bagi semangat generasi muda.

Once Mekel menyatakan bahwa kehadirannya di FSM 2025 adalah bentuk dukungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. “Saya datang bukan hanya untuk menghibur. Malam ini kita ingin mengingatkan betapa pentingnya memelihara kebudayaan. Lebak punya nilai strategis yang mengajarkan bahwa manusia harus memuliakan manusia lainnya,” kata Once sebelum naik panggung.

Ia juga mengapresiasi peran Bonnie Triyana yang konsisten menyelenggarakan Festival Multatuli sejak 2018. “Mas Bonnie ini sudah hebat sekali bikin festival Multatuli. Bukan hanya meriah, tetapi juga bermanfaat dan bermakna. Saya apresiasi luar biasa apa yang dilakukan Mas Bonnie dalam memelihara dan menggelorakan kebudayaan di Lebak ini,” ujarnya.

Sebelum penampilan Once, penampilan grup musik etnik Buhunna Sora berhasil memancing antusiasme penonton dengan nuansa lokal yang kental. Festival ini tidak hanya menampilkan musik, tetapi juga beragam seni pertunjukan, diskusi, dan aktivitas kebudayaan yang melibatkan lintas generasi.