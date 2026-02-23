Once We Were Us, Kisah CLBK Moon Ga Young dan Koo Kyo Hwan

jpnn.com, JAKARTA - Film Korea yang berjudul Once We Were Us akhirnya tayang di bioskop Indonesia.

Dibintangi oleh Moon Ga Young dan Koo Kyo Hwan, film garapan Kim Do Young itu menceritakan tentang sepasang mantan kekasih yang tidak sengaja bertemu kembali dalam penerbangan ke Korea.

Pertemuan tersebut lantas membangkitkan kembali kenangan pertemuan tidak sengaja pada 2008 silam, ketika menemukan cinta di tengah kekacauan Seoul, sebelum kehidupan memisahkan. Kedua tokoh pun mengalami fase CLBK alias Cinta Lama Bersemi Kembali.

Once We Were Us diadaptasi dari film terkenal berjudul Us and Them.

Film tersebut seakan mengajak penonton untuk tenggelam dalam kisah cinta karakternya yang penuh semangat dan keceriaan, sebelum semuanya tergilas oleh ekspetasi, ego, serta realita.

Dari segi cerita, Once We Were Us menyuguhkan premis yang sederhana tentang cinta dan cita-cita. Bagaimana dua orang biasa yang menjalani kehidupan dan kisah cintanya di tengah mimpi yang ingin digapai.

Karakter Jeong Won (diperankan Moon Ga Young) dan Eun Ho (diperankan Koo Kyo Hwan) juga terasa membumi dan mungkin pernah diihat di sekitar.

Tim produksi berhasil meyakinkan penonton soal kehidupan Jeong Won dan Eun Ho lewat detail-detail halus. Misalnya, pakaian yang dipakai berulang.