Onde Mande! Semen Padang 7 Kali Kalah Beruntun, Cek Klasemen

Selasa, 04 November 2025 – 07:38 WIB
Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic menjawab pertanyaan wartawan seusai pertandingan di Stadion GOR Haji Agus Salim Kota Padang, Senin (3/11). Foto: Muhammad Zulfikar/Antara

jpnn.com - PADANG - Arema FC memperpanjang catatan buruk Semen Padang FC di Super League.

Pada laga pekan ke-11 di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Senin (3/11) malam WIB, tuan rumah Semen Padang kalah 1-2.

"Saya kecewa karena persiapan kami sudah bagus sekali," kata Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic seusai pertandingan.

Antonic tercatat baru meramu Kabau Sirah -julukan Semen Padang, di dua pertandingan terakhir. Dia masuk menggantikan Eduardo Almeida.

Dengan hasil itu, Semen Padang baru satu kali mencicipi kemenangan, yakni saat mengalahkan Dewa United.

Onde Mande! Semen Padang 7 Kali Kalah Beruntun, Cek Klasemenflashscore

Lihat hasil, jadwal pekan ke-11, dan klasemen Super League setelah Semen Padang tak juga dapat poin.

