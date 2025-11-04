Onde Mande! Semen Padang 7 Kali Kalah Beruntun, Cek Klasemen

Selasa, 04 November 2025 – 07:38 WIB

jpnn.com - PADANG - Arema FC memperpanjang catatan buruk Semen Padang FC di Super League.

Pada laga pekan ke-11 di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Senin (3/11) malam WIB, tuan rumah Semen Padang kalah 1-2.

"Saya kecewa karena persiapan kami sudah bagus sekali," kata Pelatih Semen Padang FC Dejan Antonic seusai pertandingan.

Antonic tercatat baru meramu Kabau Sirah -julukan Semen Padang, di dua pertandingan terakhir. Dia masuk menggantikan Eduardo Almeida.

Dengan hasil itu, Semen Padang baru satu kali mencicipi kemenangan, yakni saat mengalahkan Dewa United.

flashscore