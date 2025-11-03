Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Onduline Tegaskan Komitmen Inovasi Berkelanjutan di World Expo 2025 Osaka

Senin, 03 November 2025 – 14:23 WIB
Onduline mewakili industri hijau Indonesia dalam World Expo 2025 Osaka, sebuah ajang global yang mempertemukan pelaku industri lintas sektor untuk membahas masa depan berkelanjutan. Foto: dok sumber

jpnn.com, OSAKA - Onduline mewakili industri hijau Indonesia dalam World Expo 2025 Osaka, sebuah ajang global yang mempertemukan pelaku industri lintas sektor untuk membahas masa depan berkelanjutan.

Kehadiran Onduline mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip UN Sustainable Development Goals (SDGs) dan inovasi berkelanjutan di bidang material bangunan.

Partisipasi ini merupakan bagian dari program Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang menyeleksi sejumlah perusahaan nasional untuk berpartisipasi dalam Business Forum dan pameran di Pavilion Indonesia pada World Expo 2025 Osaka.

Onduline menjadi salah satu perusahaan yang berkesempatan mewakili Indonesia dalam forum tersebut.

Olivier Guilluy, Asia Pacific Director Onduline, hadir mewakili Onduline Asia dengan fokus pada Indonesia.

Dalam forum tersebut, Ia menjelaskan praktik manufaktur berkelanjutan perusahaan serta keunggulan lingkungan dari produk atap Onduline yang ringan, tahan lama, dan mengandung lebih dari 50% material daur ulang, sehingga membantu mengurangi dampak lingkungan selama siklus hidupnya.

“Merancang hunian berkelanjutan untuk kehidupan manusia telah menjadi prioritas Onduline selama 80 tahun terakhir”, ujar Olivier.

Ia menambahkan bahwa material atap Onduline yang ringan dan tangguh terhadap gempa serta topan menjadi pilihan ideal untuk infrastruktur berkelanjutan.

