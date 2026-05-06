JPNN.com - Entertainment - Musik

One More Light Hadirkan Lagu Baru Penuh Emosional

Rabu, 06 Mei 2026 – 15:15 WIB
One More Light, band sophisti-pop asal Malang. Foto: Dok. One More Light

jpnn.com, MALANG - Band sophisti-pop asal Malang, One More Light, akhirnya menghadirkan karya terbaru yang bertajuk Save My Heart.

Lagu tersebut mengangkat narasi emosional tentang kehilangan, ketidakhadiran, dan kebutuhan akan dukungan di masa paling sulit dalam hidup.

Adapun Save My Heart dikomposeri sekaligus ditulis liriknya oleh Pradhita Wahyu Alfarezy (Rezy), dengan vokal dibawakan oleh Nindi Cahya Sahputra (Cahya).

Aransemen gitar diisi oleh Randa Kresna Putra Pangestu (Randa) dan Rezy. Proses produksi melibatkan Decky Anugrah bersama seluruh personel, yaitu Rezy, Randa, dan Cahya, yang turut berperan sebagai produser.

Rekaman dilakukan di Paraduta Record, sementara tahap mixing dan mastering ditangani oleh Rama Satria Mahriadi. Pada aspek visual, artwork dikerjakan oleh Nindi Cahya Sahputra.

Setelah merilis single Save My Heart, One More Light berencana melanjutkan perjalanan melalui rangkaian Road To Showcase atau hearing session sebagai langkah untuk lebih dekat dengan para pendengar.

Melalui agenda terselubung, One More Light ingin menghadirkan pengalaman mendengarkan yang lebih intim, sekaligus menjadi ruang interaksi langsung untuk membagikan cerita di balik lagu serta proses kreatif yang dijalani.

Lagu Save My Heart dari One More Light sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital. (ded/jpnn)

Redaktur & Reporter : Dedi Yondra

