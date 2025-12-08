One Or Eight Beri Kejutan untuk Penggemar

Senin, 08 Desember 2025 – 09:19 WIB

jpnn.com, JEPANG - Boy group asal Jepang, One Or Eight, kembali memberi kejutan untuk para penggemar.

One Or Eight merilis merchandise resmi edisi terbatas Gather Limited Edition, sebagai perayaan peluncuran mini album pertama Gather dan 1st Live Tour - Gather.

Koleksi tersebut menampilkan rangkaian produk yang dirancang khusus untuk memperingati era Gather.

Detailnya termasuk kartu pos, set pin badge, gantungan kunci desain anggota, bandana, handuk leher, kaos, hoodie, kotak kartu foto, dan carabiner.

Penggemar yang memenuhi batas belanja minimum akan mendapatkan bonus eksklusif seperti kartu foto solo, kartu foto duo, kotak koleksi khusus, serta kesempatan bertemu dengan One Or Eight.

Bonus itu tersedia untuk waktu terbatas, mulai 4 Desember 2025 hingga 3 Februari 2026 atau hingga persediaan habis.

Mini album Gather menandai babak kreatif baru bagi One Or Eight, menggabungkan suara global-pop yang energik dengan visual yang kuat sambil mengemban pesan inti tentang persatuan dan pemberdayaan.

Para penggemar (1DERZ) dengan antusias menantikan fase berikut dari One Or Eight seiring dengan perilisan Gather secara global pada 28 Januari 2026.