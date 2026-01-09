One Or Eight Rilis Power, Kolaborasi Anime Hingga Pembuka Mini Album

Jumat, 09 Januari 2026 – 08:08 WIB

jpnn.com, JEPANG - Boy group asal Jepang, One Or Eight, merilis single baru yang bertitel Power.

Single tersebut merupakan lagu pembuka dari mini album mendatang, Gather, yang akan dirilis pada 28 Januari 2026.

Menariknya lagi, Power dari One Or Eight telah dipilih sebagai Ending Theme Song 1 untuk musim baru anime TV yang sangat dinantikan, Yoroi-Shinden Samurai Troopers (Ronin Warriors).

Ini merupakan kolaborasi anime pertama dalam sejarah grup beranggotakan Mizuki, Neo, Reia, Ryota, Souma, Takeru, Tsubasa, dan Yuga itu.

Anime Yoroi-Shinden Samurai Troopers (Ronin Warriors) mulai tayang dan streaming pada 6 Januari 2026 di Crunchyroll (Asia Tenggara) dan DEX (Thailand).

Didorong oleh dinamika vokal dan kedalaman emosional khas One Or Eight, Power menangkap semangat keteguhan dan persatuan yang diwujudkan dalam anime tersebut.

Lagu tersebut menawarkan suara yang menggugah dan membangkitkan semangat, mencerminkan ambisi musik yang semakin berkembang dari One Or Eight menjelang perilisan mini album, Gather.

Pada Desember 2025 lalu, anggota band Reia, Tsubasa, dan Takeru tampil sebagai tamu spesial dalam acara penayangan perdana anime tersebut di Tokyo.