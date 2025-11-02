One Pride MMA 88 Hadirkan 8 Laga Internasional dan Perebutan Sabuk Juara

jpnn.com, JAKARTA - Dunia pertarungan mixed martial arts (MMA) Indonesia kembali memanas. One Pride MMA siap menggelar ajang spektakuler Fight Night 88 bertajuk “Battle for Glory” di HW Superhouse Satrio, Jakarta Selatan, Minggu (2/11).

Sebanyak 10 pertarungan akan disajikan untuk memanjakan para pencinta One Pride MMA di Tanah Air, termasuk delapan laga internasional yang menghadirkan petarung dari China dan Malaysia.

Menariknya, para pemenang dari pertarungan internasional ini berkesempatan memperoleh beasiswa eksklusif ke UFC Performance Institute di Shanghai, salah satu pusat pelatihan MMA terbaik di Asia.

“Kami berharap langkah ini dapat mendorong perkembangan dunia MMA Indonesia agar semakin maju dan kompetitif. Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun ekosistem olahraga bela diri yang lebih besar, solid, dan berdaya saing,” ujar A. Ardiansyah Bakrie, Ketua Umum Komite Olahraga Beladiri Indonesia (KOBI).

Dari total 10 pertarungan yang akan digelar, lima laga utama akan hadir secara eksklusif melalui sistem pay-per-view di platform Vidio, yang menjadi mitra resmi penyiaran (broadcast partner) OTT One Pride MMA.

“One Pride MMA selalu menghadirkan semangat juang luar biasa dari para petarung terbaik Indonesia. Melalui Fight Night 88, Vidio tidak hanya menayangkan pertarungan seru, tetapi juga memperluas jangkauan MMA Indonesia ke level internasional,” ujar Hermawan Sutanto, Managing Director Vidio.

Dia menambahkan bahwa kehadiran One Pride MMA semakin memperkaya positioning Vidio sebagai Home of Sports dengan koleksi tayangan olahraga terlengkap, dari sepak bola, bulu tangkis, hingga pertarungan MMA kelas dunia.

"Kami percaya kolaborasi ini akan melahirkan lebih banyak petarung tangguh dan membawa nama Indonesia semakin diperhitungkan di dunia MMA," katanya.