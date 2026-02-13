Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

One Pride MMA: Duel Preman Pensiun vs Pinter Berantem Panaskan OP 89

Jumat, 13 Februari 2026 – 13:47 WIB
One Pride MMA: Duel Preman Pensiun vs Pinter Berantem Panaskan OP 89 - JPNN.COM
Influencer Pinter Berantem akan bertarung dengan Preman Pensiun dalam laga OP 89 di One Pride MMA. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - One Pride MMA memastikan duel Hystrike antara influencer Pinter Berantem melawan Preman Pensiun menjadi salah satu laga paling dinanti dalam gelaran OP 89.

Pertarungan ini diprediksi menyedot perhatian karena mempertemukan dua karakter kuat dalam format striking murni tanpa ground fight maupun submission.

Laga tersebut akan digelar dalam ajang OP 89 pada Sabtu, 11 April 2026 di HW Superhouse Satrio, Jakarta.

Baca Juga:

Pertandingan Hystrike itu menjadi bagian dari arah baru kompetisi 2026 yang dicanangkan One Pride MMA.

Chief Combat Officer One Pride MMA, Suwardi, menegaskan kehadiran Hystrike bukan sekadar variasi pertandingan, melainkan strategi memperluas ekosistem tarung.

Menurut Suwardi, kehadiran Hystrike adalah sebagai alternatif dalam ekosistem One Pride MMA. Di Hystrike, menghilangkan 'zona nyaman' ground fighting untuk memberi ruang bagi para striker menunjukkan seni beladiri berdiri yang paling murni.

Baca Juga:

"Ini adalah tentang keberanian untuk terus berdiri saat tekanan mencapai puncaknya. Hystrike adalah jawaban bagi penonton yang haus akan aksi tanpa jeda,” ujar Suwardi.

Hystrike dirancang sebagai arena bagi striker sejati dengan menggabungkan teknik boxing, kickboxing, Muay Thai, hingga karate dalam tempo tinggi.

Duel influencer Preman Pensiun vs Pinter Berantem jadi sorotan utama OP 89 di One Pride MMA.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   One Pride MMA  Influencer  Preman Pensiun  acong preman pensiun  pinter berantem 
BERITA ONE PRIDE MMA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp