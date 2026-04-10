One Pride MMA Fight Night 89 Sajikan Duel Title Fight Lightweight dan Debut Hystrike

jpnn.com, JAKARTA - Ajang One Pride MMA Fight Night 89 menghadirkan sejumlah pertarungan bergengsi yang siap memanaskan oktagon.

Salah satu laga utama yang paling dinantikan adalah pertemuan antara Ronald Mastrana Siahaan melawan Windri Patilima di kelas lightweight.

Pertarungan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 11 April 2026 pukul 20.35 WIB dan disiarkan secara pay-per-view melalui platform Vidio. Gelaran ini menjadi bagian dari rangkaian pembuka musim kompetisi One Pride MMA 2026.

Ronald Siahaan datang sebagai juara bertahan dengan rekor 8-2-0 dan performa impresif dalam beberapa laga terakhir.

Petarung asal Bogor yang dikenal dengan julukan “The Kick of Death” itu memiliki gaya bertarung agresif dengan kemampuan striking eksplosif serta penyelesaian cepat melalui KO/TKO maupun submission.

Di sisi lain, Windri Patilima tampil sebagai penantang dengan rekor 11-2-0 dan pengalaman bertanding yang lebih banyak setelah turun dari divisi welterweight.

Baca Juga: One Pride MMA 88 Hadirkan 8 Laga Internasional dan Perebutan Sabuk Juara

Chief Operating Officer One Pride MMA, Suwardi, mengatakan ajang ini menjadi panggung pembuktian bagi para petarung nasional.

“Fight Night 89 ini bukan cuma soal pertandingan, tapi juga jadi ajang pembuktian buat para petarung terbaik Indonesia,” ujar Suwardi, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4).