One Way Arus Balik Resmi Dicabut, Tol Trans Jawa Berjalan Normal

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menghentikan rekayasa lalu lintas one way nasional arus balik Lebaran 2026 di ruas Tol Trans Jawa, mulai dari Kalikangkung hingga KM 70 Tol Jakarta-Cikampek, pada Rabu (25/3) sore.

Keputusan ini diambil setelah jajaran kepolisian melakukan evaluasi mendalam bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kondisi arus balik Lebaran 2024 yang mulai melandai.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan bahwa normalisasi jalur dilakukan secara bertahap sejak pagi hari setelah memantau traffic counting di sejumlah titik krusial.

"Tadi pagi kami melakukan analisa dan evaluasi. Data traffic counting yang melintasi Gate Banyumanik dan Kalikangkung terpantau cukup landai dan normal," kata Irjen Agus di Karanganyar.

Dia menjelaskan proses sterilisasi jalur pun dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pukul 10.00 WIB untuk ruas KM 414 hingga KM 263. Kemudian, tahap kedua menyusul untuk ruas KM 263 hingga KM 70.

"Jadi, jam 15.30 WIB tadi, sudah kamo buka normal jalur dari Trans Jawa, khususnya dari Kalikangkung Semarang sampai di KM 70 Cikatama," jelasnya.

Meski one way telah dicabut, Irjen Agus menegaskan bahwa rekayasa lalu lintas belum sepenuhnya berakhir. Hingga saat ini, polisi masih memberlakukan sistem contraflow satu lajur di KM 70 hingga KM 55.

Selain itu, untuk mengurai kepadatan dari arah Jawa Barat, tol fungsional Japek II Selatan mulai dari Sadang, Deltamas, hingga Setu tetap dibuka untuk kendaraan yang menuju JORR.