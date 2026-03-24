One Way Nasional Arus Balik Lebaran 2026 Resmi Berlaku, Menko PMK Hadiri Flag Off

Selasa, 24 Maret 2026 – 15:37 WIB
Prosesi flag off atau pembukaan jalur ini dilakukan langsung oleh Menko PMK Pratikno bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, SEMARANG - Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) resmi memberlakukan sistem satu arah atau one way secara nasional untuk mengawal arus balik Lebaran 2026.

Prosesi flag off atau pembukaan jalur itu dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3).

Menko PMK Pratikno menyatakan bahwa pembukaan jalur one way itu merupakan langkah strategis pemerintah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang tengah menempuh perjalanan kembali ke kota asal.

Baca Juga:

"Kami baru saja membuka jalur tol satu arah. Ini adalah bagian dari upaya manajemen arus balik untuk mengurai kepadatan lalu lintas," ujar Pratikno di lokasi.

Pratikno menekankan bahwa prioritas utama dalam rekayasa lalu lintas ini adalah menjaga keselamatan dan kenyamanan para pengendara.

Dia juga mengapresiasi sinergi lintas sektoral yang telah bekerja keras di lapangan.

Baca Juga:

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, Kepolisian, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan instansi terkait. Ini adalah inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan hingga 24 Maret, tercatat sebanyak 2.380.401 kendaraan telah meninggalkan wilayah Jakarta melalui jalur tol.

One Way Nasional  arus balik lebaran  Menko PMK  Pratikno  jenderal sigit prabowo 
BERITA ONE WAY NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
