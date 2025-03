One Way Nasional GT Cikatama-Kalikangkung Berlaku Jumat Pagi, Tunggu Instruksi

jpnn.com - SEMARANG - Rekayasa lalu lintas satu arah atau one way nasional dari Gerbang Tol Cikampek Utama (GT Cikatama) hingga GT Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, akan diberlakukan mulai Jumat (28/3) sekitar pukul 08.00 WIB.

Namun, pemberlakuan one way nasional arus mudik Lebaran 2025 dari KM 70 sampai KM 414 ini masih menunggu petunjuk dari Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri).

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng Kombes Pol Sonny Irawan mengatakan penerapan one way nasional bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di lapangan.

"One way nasional baru akan dimulai besok pagi setelah ada instruksi resmi," kata Kombes Sonny di GT Kalikangkung, Kamis (27/3) malam.

Berdasarkan analisis kepolisian, puncak arus mudik akan terjadi H-3 atau tiga hari menjelang Lebaran, yakni pada hari ini Jumat (28/3).

"Kendaraan yang masuk Kalikangkung pada malam ini meningkat ketimbang siang tadi. Tercatat antara 2.200 hingga 2.700 kendaraan per jam, masih dalam skala ramai. Jika mencapai 3.000 kendaraan per jam, maka sudah kategori padat," ujarnya.

Selain menerapkan one way nasional di ruas tol, pihak kepolisian juga telah menyiapkan skema one way lokal di wilayah Jawa Tengah. Termasuk pengaturan lalu lintas di jalur arteri Pantura.

Petugas akan ditempatkan di titik-titik strategis untuk melakukan pengalihan arus, pemasangan papan imbauan, serta meminimalisir potensi kepadatan lalu lintas.