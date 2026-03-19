One Way Nasional Masih Berlaku Selama Arus Mudik, Penutupan Situasional

Kamis, 19 Maret 2026 – 21:33 WIB
One Way Nasional Masih Berlaku Selama Arus Mudik, Penutupan Situasional - JPNN.COM
Arus mudik Lebaran. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan pihaknya terus memantau pergerakan kendaraan secara real-time selama periode mudik Lebaran 2026.

Dia menjelaskan nasib pemberlakuan one way nasional di jalur tol Trans Jawa masih bergantung pada hitung-hitungan data di lapangan.

Irjen Agus mengungkapkan hingga saat ini, skema one way nasional masih tetap diberlakukan atas izin Kapolri guna memastikan arus mudik tetap terkendali.

"One way nasional sedang berlangsung dan saat ini sudah cukup terkendali," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri, KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat.

Dia menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru menentukan kapan berakhirnya rekayasa satu arah ini. Pasalnya, keputusan akan diambil berdasarkan traffic counting atau penghitungan volume kendaraan di KM 01 hingga KM 70.

"Nanti akan kami lihat, apakah akan kami lanjutkan sampai besok, apakah nanti juga akan kita hentikan. Tentunya kami akan melihat traffic counting," jelasnya.

Dia juga mengungkapkan untuk memantau situasi, Korlantas Polri menggunakan Command Center di KM 29 dan drone untuk di titik-titik buta yang tidak terjangkau CCTV.

Drone tersebut akan menyisir kondisi lalu lintas mulai dari KM 36, KM 70, hingga tembus ke KM 414 di Jawa Tengah.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan pihaknya terus memantau pergerakan kendaraan secara real-time selama periode mudik Lebaran 2026.

One Way  mudik  Korlantas Polri  Arus Mudik  Lebaran 
