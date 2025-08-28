Close Banner Apps JPNN.com
Ongen: NTT Punya Potensi Besar Jadi Sentra Garam Industri Nasional

Kamis, 28 Agustus 2025 – 11:35 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Dr. Y. Paonganan atau Ongen. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Dr. Y. Paonganan atau Ongen, mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi terbesar untuk mewujudkan swasembada garam industri nasional pada 2027.

Menurutnya, iklim kering dan kualitas air laut di wilayah tersebut sangat mendukung produksi garam industri berstandar tinggi.

“Jika pemerintah serius menjadikan NTT sebagai lumbung garam industri, target swasembada 2027 sangat realistis dicapai. Selain mengurangi impor, ini juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia,” ujar Ongen dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8).

Ongen menilai, publik sering salah memahami isu garam karena menganggap semua jenis sama. Padahal, kata dia, garam konsumsi dan garam industri memiliki standar yang berbeda jauh.

Produksi garam industri membutuhkan teknologi modern serta bahan baku air laut dengan kandungan NaCl yang tinggi.

Menurut Ongen, fakta bahwa Indonesia masih mengimpor rata-rata 2,7 juta ton garam industri per tahun menunjukkan perlunya terobosan nyata.

Sementara produksi domestik baru sekitar 1,64 juta ton per tahun, jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai hampir 5 juta ton.

Dia menekankan, potensi besar NTT harus diikuti dengan dukungan kebijakan pemerintah, mulai dari investasi teknologi, pembangunan infrastruktur, hingga regulasi yang berpihak pada petambak garam. Tanpa langkah konkret, Indonesia akan terus bergantung pada impor.

Ongen menilai NTT berpotensi jadi pusat garam industri, kunci wujudkan swasembada 2027.

TAGS   ongen  garam  Garam Industri  NTT 
