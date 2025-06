Onic Juara MPL Season 15 Setelah Kalahkan RRQ Hoshi di Final

jpnn.com, JAKARTA - Onic menjadi juara Mobile Legends: Bang Bang League Indonesia (MPL ID) Season 15 setelah mengalahkan RRQ Hoshi pada laga final di Jakarta International Velodrome, Minggu.

Laga puncak berformat best of seven berlangsung sengit dengan dua tim saling mengejar poin kemenangan dan silih berganti menguasai land of dawn. Onic akhirnya menang atas RRQ Hoshi dengan skor tipis 4-3.

"Yang pasti saya ucapkan selamat untuk tim Onic. Dua kali dalam berturut-turut saya hadir di Velodrome pemenangnya masih sama," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo seusai mengalungkan medali kepada tim Onic.

Onic mencuri start dengan merebut gim pertama. Berkat permainan sabar mereka, tim Landak Kuning berhasil membalikkan keadaan dari awal permainan yang berat hingga akhirnya unggul satu poin kemenangan di gim pertama.

Gim kedua Onic bermain dominan sejak awal gim. "Dynamic duo" Kiboy-Sanz sukses melipatgandakan kekuatan Onic untuk menyapu bersih turtle dan mengamankan dua lord sebelum menutup gim kedua pada menit ke-14 untuk memimpin 2-0.

RRQ Hoshi memberikan kejutan gim ketiga. Mereka bermain agresif dari awal gim dengan terus menekan Onic untuk mendominasi gim ketiga sekaligus menunjukkan mentalitas yang kuat, bangkit memenangi gim ketiga dalam waktu di bawah 11 menit untuk mengejar 1-2.

Dominasi RRQ Hoshi di land of dawn berlanjut pada gim keempat. Menyapu bersih turtle dan lord, memaksimalkan inisiasi pertempuran dan eksekusi yang tepat, RRQ Hoshi samakan kedudukan di gim keempat 2-2.

Merangkak dari keterpurukan, RRQ Hoshi menyapu bersih tiga gim beruntun. Rinz dkk bermain agresif pada gim kelima dengan 15 perbedaan poin eliminasi dari Onic untuk memastikan match point 3-2.