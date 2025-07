Onic Tembus Semifinal EWC Setelah Mengalahkan Mythic Seal

jpnn.com, RIYADH - Wakil Indonesia, Onic mengamankan tempat di semifinal Mid Season Cup (MSC) yang menjadi bagian Esports World Cup (EWC) 2025 seusai mengalahkan Mythic Seal pada babak playoff di Riyadh, Arab Saudi, Rabu.

Onic, yang diperkuat oleh Kairi, Kiboy, Sanz, Lutpiii, dan Savero, mengalahkan tim Myanmar dengan skor sempurna tanpa balas 3-0 dalam pertandingan berformat best of five atau mencari tiga kemenangan gim lebih dulu.

"Bagi kami, semifinal ini sangat berarti, karena kami ingin membuktikan diri, kami ingin membuktikan bahwa kami masih bisa berjuang, bahwa kami masih bisa mengincar gelar juara meskipun kami kalah di MSC tahun lalu," ujar Kairi seusai pertandingan yang disiarkan di kanal MPL Indonesia.

"Saya rasa semua pemain kami ingin bertemu Mythic. Pertama-tama, mereka tim terkuat di turnamen ini, di EWC. Dan, terakhir kali kami bertemu, saya rasa kami hanya kurang beruntung. Mereka sangat bagus, dan kami juga kurang beruntung," sambung dia.

Onic membuka pertarungan dengan dominasi sejak gim pertama. Mereka membungkam pergerakan Mythic Seal di awal gim. Kadita, hero milik Sanz, menjadi kunci dalam pertarungan melawan tim Myanmar.

Berbekal defensif yang kuat, usaha Mythic Seal untuk membawa permainan ke late game berhasil dipatahkan Onic ketika mereka menyelesaikan gim pada menit ke-14 dengan 15 berbanding 12 poin eliminasi.

Memimpin 1-0, Onic makin agresif di gim kedua. Mereka menekan Mythic sejak awal gim ketika tim Myanmar tersebut tak dapat berkutik dalam kontestasi turtle pertama yang membawa Onic unggul dengan 6-0 poin eliminasi.

Dengan 19 poin eliminasi, berbanding empat poin eliminasi untuk Mythic Seal, menjadi bukti dominasi Onic yang menutup permainan pada menit ke-15 untuk menyatakan match point 2-0.