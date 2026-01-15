Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Ono Surono Terseret Kasus Korupsi Bupati Bekasi Ade Kuswara, Konon Kebagian Juga

Jumat, 16 Januari 2026 – 02:46 WIB
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono. ANTARA/HO-DPRD Jawa Barat.

jpnn.com - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono (OS) terseret kasus dugaan korupsi ijon proyek yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ono Surono kebagian uang dari tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yakni Sarjan (SRJ).

"Ya, ini diduga diberikan oleh saudara SRJ yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap ijon proyek di Bekasi," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ketika dikonfirmasi ulang mengenai Ono Surono diduga menerima uang terkait kasus suap proyek Bekasi, Budi kembali memastikannya.

"Ya, diduga ikut menerima aliran uang dari saudara SRJ," ucap Budi.

Sementara itu, Ono Surono setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus tersebut pada 15 Januari 2026, mengaku ditanya sekitar 15 pertanyaan oleh KPK.

Salah satu pertanyaannya, kata dia, terkait aliran uang kasus yang melibatkan kader PDIP sekaligus Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK).

"Iya, ada beberapalah yang ditanyakan," ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar tersebut.

