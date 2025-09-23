Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Onyo Makin Dewasa, Sarwendah Beri Kepercayaan Penuh Atur Diri Sendiri

Selasa, 23 September 2025 – 14:35 WIB
Betrand Peto dan Sarwendah. Foto: Instagram/betrandpetoputraonsu

jpnn.com, JAKARTA - Putra sambung Sarwendah, Betrand Peto atau yang akrab disapa Onyo, kini memiliki jadwal yang makin padat.

Sarwendah menjelaskan anaknya akan segera bertolak ke Batam untuk suatu kegiatan, di samping kesibukannya dalam menempuh pendidikan perkuliahan.

Ibu tiga anak itu melihat Onyo sebagai sosok yang mulai beranjak dewasa, sehingga dirinya memberikan kepercayaan lebih kepadanya untuk mengatur jadwal sendiri.

"Pokoknya Onyo kan sudah mulai dewasa, sudah dewasa malah jadi aku pantau, tetapi tanggung jawabnya di dia," kata Sarwendah di Jatiwaringin, Bekasi, baru-baru ini.

Sarwendah mengaku ingin melihat bagaimana Onyo mengambil keputusan dan bertanggung jawab, meskipun tetap dalam pantauan.

Hal tersebut dilakukan agar Onyo lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri.

"Aku mau dia merasa lebih ada tanggung jawab dengan dirinya sendiri," ujarnya.

Tak hanya Onyo, kedua putrinya, Thalia dan Thania, yang masih tergolong kecil, juga memiliki jadwal yang tak kalah padat.

Sarwendah memberikan kepercayaan penuh untuk putra sulungnya, Betrand Peto seiring usia yang semakin dewasa.

